ВАКС оголосив вирок керівнику приватної компанії у справі щодо спроби підкупу посадовців

19:29, 3 жовтня 2025
Керівник приватного товариства запропонував представнику ДП «Центр державного земельного кадастру» 1 млн грн за вплив на посадових осіб ДП та Держгеокадастру щодо відкликання апеляційної скарги на рішення Господарського суду.
Колегія суддів ВАКС 3 жовтня оголосила вирок, яким керівника приватної компанії, який також є адвокатом, визнано винуватим у спробі підкупу посадовців ДП «Центр державного земельного кадастру» та Держгеокадастру. Про це повідомила САП.

«Вироком суду особу визнано винуватою за ч. 1 ст. 369-2 КК України та призначено покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. гривень.

До представника юридичної особи, від імені та в інтересах якої діяв підозрюваний, застосовано захід кримінально-правового характеру – 340 тис. грн штрафу», - заявили у відомстві.

У САП нагадали, що керівник приватного товариства, діючи в інтересах юридичної особи, запропонував представнику ДП «Центр державного земельного кадастру» грошову винагороду в розмірі 1 млн грн за вплив на відповідних посадових осіб ДП та Держгеокадастру щодо відкликання апеляційної скарги на рішення Господарського суду. Згідно з цим рішенням державне підприємство зобов’язувалось сплатити фірмі – переможниці тендеру кошти за сервери для адміністрування державної публічної кадастрової системи, проте які підприємство відмовилось приймати та оплачувати, оскільки вони фактично не відповідали заявленим технічним вимогам, та за вчинення інших дій. Ще близько 0,5 мільйона гривень керівник приватної фірми обіцяв передати після отримання плати за обладнання.  

НАБУ САП

