Кабинет Министров 3 октября провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений.

Правительство назначило Артема Рыбченко заместителем министра развития общин и территорий Украины, а также согласовало назначение Владимира Бабанина заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Кроме того, Кабмин уволил Петра Добромильского с должности главы Государственной службы Украины по делам детей и Вадима Решетняка с должности заместителя главы Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

