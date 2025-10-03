Практика судов
  1. В Украине

Кабмин уволил Петра Добромильского с должности главы Государственной службы Украины по делам детей

20:35, 3 октября 2025
Правительство также назначило Артема Рыбченко заместителем министра развития общин и территорий Украины.
Кабмин уволил Петра Добромильского с должности главы Государственной службы Украины по делам детей
Кабинет Министров 3 октября провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений.

Правительство назначило Артема Рыбченко заместителем министра развития общин и территорий Украины, а также согласовало назначение Владимира Бабанина заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Кроме того, Кабмин уволил Петра Добромильского с должности главы Государственной службы Украины по делам детей и Вадима Решетняка с должности заместителя главы Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

