Уряд також призначив Артема Рибченка заступником Міністра розвитку громад та територій України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінетом Міністрів 3 жовтня провів засідання, під час якого ухвалив низку кадрових рішень.

Уряд призначив Артема Рибченка заступником Міністра розвитку громад та територій України, а також погодив призначення Володимира Бабаніна заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабмін звільнив Петра Добромільського з посади голови Державної служби України у справах дітей та Вадима Решетняка з посади заступника голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.