Кабмін звільнив Петра Добромільського з посади голови Державної служби України у справах дітей

20:35, 3 жовтня 2025
Уряд також призначив Артема Рибченка заступником Міністра розвитку громад та територій України
Кабмін звільнив Петра Добромільського з посади голови Державної служби України у справах дітей
Кабінетом Міністрів 3 жовтня провів засідання, під час якого ухвалив низку кадрових рішень.

Уряд призначив Артема Рибченка заступником Міністра розвитку громад та територій України,  а також погодив призначення Володимира Бабаніна заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабмін звільнив Петра Добромільського з посади голови Державної служби України у справах дітей та Вадима Решетняка з посади заступника голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

