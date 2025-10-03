Практика судов
  1. В Украине

Кабмин провел заседание — какие решения приняли 3 октября

21:08, 3 октября 2025
Правительство внесло изменения в Условия договора о передаче на праве хозяйственного ведения государственного имущества, находящегося в государственной собственности и используемого в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами, а также осуществило распределение в 2025 году резерва образовательной субвенции.
Кабмин провел заседание — какие решения приняли 3 октября
Фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины 3 октября провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов.

Среди которых: 

- Установлено, что сельскохозяйственные товаропроизводители, которые экспортируют собственно выращенную сельхозпродукцию, классифицируемую по кодам 1201 и 1205 согласно УКТВЭД, а также сельскохозяйственные кооперативы, которые экспортируют указанную сельхозпродукцию, выращенную членами таких кооперативов, таможенные органы, Торгово-промышленная палата Украины и региональные торгово-промышленные палаты признают, что экспертное заключение о происхождении товара, выданное экспортеру Торгово-промышленной палатой Украины или региональной торгово-промышленной палатой, является документом, подтверждающим право такого экспортера на льготу по уплате вывозной (экспортной) пошлины, предусмотренной статьей 1-1 ЗУ «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур». Предусмотрено, что такие экспертные заключения выдаются экспортерам Торгово-промышленной палатой Украины и региональными торгово-промышленными палатами на каждую отдельную партию экспортируемой сельхозпродукции. Вышеуказанные положения не распространяются на операции по экспорту сельхозпродукции, осуществляемые на основании договоров о предоставлении посреднических услуг (в частности, договора комиссии, консигнации, поручения, агентского договора), а также на сельхозкооперативы, созданные и/или зарегистрированные после вступления в силу статьи 1-1 ЗУ «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур».

- Внесены изменения в Условия договора о передаче на праве хозяйственного ведения государственного имущества, находящегося в государственной собственности и используемого в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами, утвержденные постановлением КМУ от 15.11.2019 № 942, в частности, относительно установления для пользователя права использовать имущество, переведенное в особый режим эксплуатации, либо его отдельные составляющие (компоненты), выделенные из состава такого имущества, для обеспечения эффективного управления, сохранности имущества, не переведенного в особый режим эксплуатации, его целевой безаварийной эксплуатации, а также определения условий для принятия соответствующих решений об использовании такого имущества и дальнейшем восстановлении функционирования (надлежащее техническое состояние) имущества. Предусмотрено, что действие Положения о порядке консервации основных производственных фондов предприятий, утвержденного постановлением КМУ от 28.10.1997 № 1183, не распространяется на случаи упрощенной временной консервации магистральных газопроводов транспортировки газа в условиях ограниченного транзита природного газа, предусмотренные статьей 42-1 ЗУ «О нефти и газе».

- Осуществлено распределение в 2025 году резерва образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в объеме 4 млн 41,7 тыс. грн для бюджетов Литовежской сельской и Котелевской посельской территориальных громад с целью выплаты заработной платы педагогическим работникам в полном объеме.

- Внесены изменения в приложение «Распределение объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта по приобретению оборудования, созданию и модернизации (проведению реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учебных заведений, в том числе военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году» к распоряжению КМУ от 06.08.2025 № 820 «О распределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта по приобретению оборудования, созданию и модернизации (проведению реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учебных заведений, в том числе военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году». Определено распределение 1 млн 275,8 тыс. грн субвенции между местными бюджетами с указанием кодов и названий местных бюджетов административно-территориальных единиц, названий объектов (учебных заведений), а также объемов субвенции в соответствии с Порядком и условиями предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта по приобретению оборудования, созданию и модернизации (проведению реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учебных заведений, в том числе военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году.

- Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел (для Администрации Государственной пограничной службы) 1 млрд гривен для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет дал рекомендации для назначения судьями КСУ Юлии Кириченко, Захару Тропину, Оксане Клименко и Тарасу Цимбалистому

В дальнейшем Верховная Рада должна определиться с двумя судьями КСУ из четырех кандидатов

Минобороны тестирует штрафы в «Резерв+» за нарушение воинского учета

Недавно Минобороны сообщило об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК, а теперь тестирует штрафы в «Резерв+»

Юрий Бучацкий, которого задержала СБУ, не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности – Минюст

В Минюсте подчеркнули, что задержанный заместитель начальника Управления Юрий Бучацкий не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности.

Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду