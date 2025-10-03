Кабмин провел заседание — какие решения приняли 3 октября

Правительство внесло изменения в Условия договора о передаче на праве хозяйственного ведения государственного имущества, находящегося в государственной собственности и используемого в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами, а также осуществило распределение в 2025 году резерва образовательной субвенции.

Кабинет Министров Украины 3 октября провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов.

Среди которых:

- Установлено, что сельскохозяйственные товаропроизводители, которые экспортируют собственно выращенную сельхозпродукцию, классифицируемую по кодам 1201 и 1205 согласно УКТВЭД, а также сельскохозяйственные кооперативы, которые экспортируют указанную сельхозпродукцию, выращенную членами таких кооперативов, таможенные органы, Торгово-промышленная палата Украины и региональные торгово-промышленные палаты признают, что экспертное заключение о происхождении товара, выданное экспортеру Торгово-промышленной палатой Украины или региональной торгово-промышленной палатой, является документом, подтверждающим право такого экспортера на льготу по уплате вывозной (экспортной) пошлины, предусмотренной статьей 1-1 ЗУ «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур». Предусмотрено, что такие экспертные заключения выдаются экспортерам Торгово-промышленной палатой Украины и региональными торгово-промышленными палатами на каждую отдельную партию экспортируемой сельхозпродукции. Вышеуказанные положения не распространяются на операции по экспорту сельхозпродукции, осуществляемые на основании договоров о предоставлении посреднических услуг (в частности, договора комиссии, консигнации, поручения, агентского договора), а также на сельхозкооперативы, созданные и/или зарегистрированные после вступления в силу статьи 1-1 ЗУ «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур».

- Внесены изменения в Условия договора о передаче на праве хозяйственного ведения государственного имущества, находящегося в государственной собственности и используемого в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами, утвержденные постановлением КМУ от 15.11.2019 № 942, в частности, относительно установления для пользователя права использовать имущество, переведенное в особый режим эксплуатации, либо его отдельные составляющие (компоненты), выделенные из состава такого имущества, для обеспечения эффективного управления, сохранности имущества, не переведенного в особый режим эксплуатации, его целевой безаварийной эксплуатации, а также определения условий для принятия соответствующих решений об использовании такого имущества и дальнейшем восстановлении функционирования (надлежащее техническое состояние) имущества. Предусмотрено, что действие Положения о порядке консервации основных производственных фондов предприятий, утвержденного постановлением КМУ от 28.10.1997 № 1183, не распространяется на случаи упрощенной временной консервации магистральных газопроводов транспортировки газа в условиях ограниченного транзита природного газа, предусмотренные статьей 42-1 ЗУ «О нефти и газе».

- Осуществлено распределение в 2025 году резерва образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в объеме 4 млн 41,7 тыс. грн для бюджетов Литовежской сельской и Котелевской посельской территориальных громад с целью выплаты заработной платы педагогическим работникам в полном объеме.

- Внесены изменения в приложение «Распределение объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта по приобретению оборудования, созданию и модернизации (проведению реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учебных заведений, в том числе военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году» к распоряжению КМУ от 06.08.2025 № 820 «О распределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта по приобретению оборудования, созданию и модернизации (проведению реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учебных заведений, в том числе военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году». Определено распределение 1 млн 275,8 тыс. грн субвенции между местными бюджетами с указанием кодов и названий местных бюджетов административно-территориальных единиц, названий объектов (учебных заведений), а также объемов субвенции в соответствии с Порядком и условиями предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта по приобретению оборудования, созданию и модернизации (проведению реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учебных заведений, в том числе военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году.

- Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел (для Администрации Государственной пограничной службы) 1 млрд гривен для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства.

