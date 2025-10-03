Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 3 жовтня

Уряд вніс зміни до Умов договору про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а також здійснив розподіл у 2025 році резерву освітньої субвенції.

Кабінет Міністрів України 3 жовтня провів засідання, під час якого розглянув низку питань.

Серед яких:

- Установлено, що сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену с/г продукцію, що класифікується за кодами 1201 та 1205 згідно з УКТЗЕД, а також сільськогосподарські кооперативи, які експортують зазначену с/г продукцію, вирощену членами таких кооперативів, митні органи, Торгово-промислова палата України та регіональні торгово-промислові палати визнають, що експертний висновок про походження товару, виданий експортеру Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою, є документом, що підтверджує право такого експортера на пільгу із сплати вивізного (експортного) мита, передбачену статтею 1-1 ЗУ «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур». Передбачено, що такі експертні висновки видаються експортерам Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами на кожну окрему партію с/г продукції, що експортується. Вищезазначені положення не поширюються на операції з експорту с/г продукції, що здійснюються на підставі договорів про надання посередницьких послуг (зокрема, договору комісії, консигнації, доручення, агентського договору), та на с/г кооперативи, створені та/або зареєстровані після набрання чинності статтею 1-1 ЗУ «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур».

- Внесено зміни до Умов договору про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджених постановою КМУ від 15.11.2019 N 942, зокрема, щодо встановлення користувачу права використовувати майно, яке переведене в особливий режим експлуатації, або його окремі складові (компоненти), виділені зі складу такого майна, для забезпечення ефективного управління, збереження майна, яке не переведено в особливий режим експлуатації, його цільової безаварійної експлуатації, а також визначення умов для прийняття відповідних рішень про використання такого майна та подальше відновлення функціонування (належний технічний стан) майна. Передбачено, що дія Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою КМУ від 28.10.1997 N 1183, не поширюється на випадки спрощеної тимчасової консервації магістральних трубопроводів транспортування газу в умовах обмеженого транзиту природного газу, передбачені статтею 42-1 ЗУ «Про нафту і газ».

- Здійснено розподіл у 2025 році резерву освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам обсягом 4 млн. 41,7 тис. грн для бюджетів Литовезької сільської та Котелевської селищної територіальних громад з метою виплати заробітної плати педагогічним працівникам в повному обсязі.

- Внесено зміни у додаток «Розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році» до розпорядження КМУ від 06.08.2025 N 820 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році». Визначено розподіл 1 млн. 275,8 тис. грн. субвенції між місцевими бюджетами із зазначенням кодів і назв місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, назви обʼєктів (закладів освіти), а також обсягів субвенції відповідно до Порядку та умов надання субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році.

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби) 1 млрд. гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави.

