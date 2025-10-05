Практика судов
  1. В Украине

В Харькове разоблачили «целителей», которые через телеэфиры с «ясновидящими» обманули людей на 6 млн гривен

18:06, 5 октября 2025
По версии следствия, четверо местных жителей выдавали себя за «целителей», обещая исцеление и «снятие порчи» в обмен на деньги.
В Харькове будут судить группу жителей города, которые через телеэфиры с «ясновидящими» обманули граждан на 6 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех харьковчан, подозреваемых в масштабном мошенничестве через телепередачи с «целителями».

По данным следствия, безработный харьковчанин создал преступную группу, в которую привлек двух мужчин и женщину. Сообщники организовали схему дистанционного «целительства», используя эфиры популярной телепрограммы, где под вымышленными именами представлялись «ясновидящими».

Мошенники убеждали зрителей перечислять деньги на подконтрольные счета в обмен на «обряды», которые якобы лечили тяжелые болезни, «снимали порчу» или «приносили исцеление».

Согласно официальным данным, жертвами мошеннической схемы стали жители разных регионов Украины, среди которых — тяжело больные люди и их родственники.

Общая сумма ущерба составляет около 6 миллионов гривен. Полученные средства участники группы снимали с банковских карт и распределяли между собой.

Организатору, помимо мошенничества, инкриминируют также легализацию имущества, добытого преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Прокуроры квалифицировали действия обвиняемых по ч.ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в особо крупных размерах и повторно.

