У Харкові викрили «цілителів», які через телеефіри з «ясновидцями» ошукали людей на 6 млн гривень

За версією слідства, четверо місцевих жителів видавали себе за «цілителів», обіцяючи зцілення й «зняття порчі» в обмін на гроші.

У Харкові судитимуть групу харків’ян, які через телеефіри з «ясновидцями» ошукали громадян на 6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо чотирьох жителів Харкова, яких підозрюють у масштабному шахрайстві через телепередачі з «цілителями».

За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив двох чоловіків та жінку. Спільники організували схему дистанційного «цілительства», використовуючи ефіри популярної телепрограми, де під вигаданими іменами представлялися «ясновидцями».

Шахраї переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки в обмін на «обряди», що нібито лікували тяжкі хвороби, «знімали порчу» чи «приносили зцілення».

За офіційними даними, жертвами шахрайської схеми стали мешканці різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі люди та їхні родичі.

Загальна сума збитків становить приблизно 6 мільйонів гривень. Отримані кошти учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

Організатору, окрім шахрайства, інкримінують також легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Прокурори кваліфікували дії обвинувачених за ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно.

