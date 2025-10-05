5 октября Украина отмечает День территориальной обороны и День учителя

В Украине чествуют бойцов территориальной обороны и педагогов.

Фото: day today

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

5 октября в Украине отмечают День территориальной обороны, установленный Указом Президента Украины № 417/2020 от 30 сентября 2020 года с целью подчеркнуть важность территориальной обороны для обороноспособности страны. Бойцы ТрО охраняют ключевые объекты инфраструктуры, противодействуют диверсионно-разведывательным группам и обеспечивают защиту гражданского населения.

В этот же день в Украине празднуют День учителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.