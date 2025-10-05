5 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони та День учителя

В Україні вшановують бійців територіальної оборони та освітян.

5 жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони, встановлений Указом Президента України № 417/2020 від 30 вересня 2020 року з метою підкреслення важливості територіальної оборони для обороноздатності країни. Бійці ТрО охороняють ключові об’єкти інфраструктури, протидіють диверсійно-розвідувальним групам і забезпечують захист цивільного населення.

Цього ж дня в Україні святкують День учителя.

