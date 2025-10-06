Двойное убийство на Житомирщине: мужчина зарезал жену и 9-летнюю дочь

Также он ранил соседку, которая пыталась урегулировать ссору, и двух домашних животных — кота и собаку.

В Радомышльской громаде Житомирской области произошло двойное убийство. 43-летний местный житель во время семейного конфликта нанес ножевые ранения жене и 9-летней дочери, от которых обе скончались на месте. Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

По данному факту следователи зарегистрировали уголовное производство по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными).

Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время готовится ходатайство о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, прокуроры установили, что с 2023 года семья состояла на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. У супругов было пятеро детей, из них трое — несовершеннолетние девочки в возрасте 15, 11 и 9 лет.

Также известно, что 15-летняя девочка проживала отдельно от родителей, вместе с братом и сестрой в другом городе. 11-летний ребенок в день трагедии находился у друзей по соседству — его передали под опеку родственников.

В конце августа 2025 года судом было принято решение о лишении родительских прав мужчины и женщины, однако детей из семьи не изъяли.

В связи с этим начато досудебное расследование в отношении должностных лиц органа опеки и попечительства по факту служебной халатности — ч. 2 ст. 367 УК Украины.

