Подвійне вбивство на Житомирщині: чоловік зарізав дружину і 9-річну доньку

Також він поранив сусідку, яка намагалась врегулювати сварку і двох домашніх тварин – кота і собаку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Радомишльській громаді Житомирської області сталося подвійне вбивство. 43-річний місцевий житель під час сімейного конфлікту завдав ножові поранення дружині та 9-річній доньці, від яких обидві загинули на місці. Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

Також він поранив сусідку, яка намагалась врегулювати сварку і двох домашніх тварин – кота і собаку.

За даним фактом слідчі зареєстрували кримінальне провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами).

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі готується клопотання про повідомлення підозри чоловікові та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, прокурори встановили, що з 2023 року сім’я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У подружжя було п'ятеро дітей, з них троє - неповнолітні дівчатка, віком 15, 11 та 9 років.

Також відомо, що 15-річна дівчинка проживала окремо від батьків, разом із братом та сестрою в іншому місті. 11-річна дитина у день трагедії була в друзів по сусідству – її передали під опіку рідних.

Наприкінці серпня 2025 року судом ухвалено рішення про позбавлення батьківських прав чоловіка та жінки, проте дітей не вилучено з родини.

Відтак розпочато досудове розслідування щодо службових осіб органу опіки та піклування за фактом службової недбалості – ч. 2 ст. 367 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.