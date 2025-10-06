Подвійне вбивство на Житомирщині: чоловік зарізав дружину і 9-річну доньку

Практика судів
07:36, 6 жовтня 2025
У Радомишльській громаді Житомирської області сталося подвійне вбивство. 43-річний місцевий житель під час сімейного конфлікту завдав ножові поранення дружині та 9-річній доньці, від яких обидві загинули на місці. Про це повідомили у Житомирській обласній прокуратурі.

Також він поранив сусідку, яка намагалась врегулювати сварку і двох домашніх тварин – кота і собаку.

За даним фактом слідчі зареєстрували кримінальне провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами).

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі готується клопотання про повідомлення підозри чоловікові та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, прокурори встановили, що з 2023 року сім’я перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У подружжя було п'ятеро дітей, з них троє - неповнолітні дівчатка, віком 15, 11 та 9 років.

Також відомо, що 15-річна дівчинка проживала окремо від батьків, разом із братом та сестрою в іншому місті. 11-річна дитина у день трагедії була в друзів по сусідству – її передали під опіку рідних.

Наприкінці серпня 2025 року судом ухвалено рішення про позбавлення батьківських прав чоловіка та жінки, проте дітей не вилучено з родини.

Відтак розпочато досудове розслідування щодо службових осіб органу опіки та піклування за фактом службової недбалості – ч. 2 ст. 367 КК України.

Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

