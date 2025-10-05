Практика судов
  1. В Украине

Бил и заставлял голодать: на Прикарпатье будут судить отца-воспитателя детского дома за пытки 7 детей

18:24, 5 октября 2025
Мужчину обвиняют в том, что на протяжении нескольких лет он систематически издевался над воспитанниками, применяя физическое насилие, унижения и ограничение в пище.
Бил и заставлял голодать: на Прикарпатье будут судить отца-воспитателя детского дома за пытки 7 детей
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Прикарпатье в суд направлен обвинительный акт в отношении отца-воспитателя детского дома семейного типа, которого подозревают в систематическом издевательстве над детьми. Об этом сообщила Ивано-Франковская окружная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2022–2025 годов обвиняемый систематически применял к детям психологическое давление и физическое насилие.

Угрозы, унижения и запугивания он совмещал с ударами ремнем, шлангом, розгой и шнуром от зарядного устройства.

Удары наносил по прикрытым одеждой частям тела, применял различные «наказания»: продолжительные прыжки, приседания с бутылками воды на вытянутых руках, стояние в углу длительное время под наблюдением других детей. В случае невыполнения его указаний — применял новые пытки.

Кроме того, мужчина ограничивал детей в доступе к пище, заставлял работать, постоянно высказывал угрозы, унижал и запугивал их, причиняя сильные физические и моральные страдания.

В результате его действий пострадали пятеро малолетних и двое несовершеннолетних воспитанников.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении отца-воспитателя детского дома семейного типа. Ему инкриминируют пытки малолетних и несовершеннолетних детей-воспитанников (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура дети Ивано-Франковск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва