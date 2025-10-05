Бил и заставлял голодать: на Прикарпатье будут судить отца-воспитателя детского дома за пытки 7 детей

Мужчину обвиняют в том, что на протяжении нескольких лет он систематически издевался над воспитанниками, применяя физическое насилие, унижения и ограничение в пище.

На Прикарпатье в суд направлен обвинительный акт в отношении отца-воспитателя детского дома семейного типа, которого подозревают в систематическом издевательстве над детьми. Об этом сообщила Ивано-Франковская окружная прокуратура.

По данным следствия, в течение 2022–2025 годов обвиняемый систематически применял к детям психологическое давление и физическое насилие.

Угрозы, унижения и запугивания он совмещал с ударами ремнем, шлангом, розгой и шнуром от зарядного устройства.

Удары наносил по прикрытым одеждой частям тела, применял различные «наказания»: продолжительные прыжки, приседания с бутылками воды на вытянутых руках, стояние в углу длительное время под наблюдением других детей. В случае невыполнения его указаний — применял новые пытки.

Кроме того, мужчина ограничивал детей в доступе к пище, заставлял работать, постоянно высказывал угрозы, унижал и запугивал их, причиняя сильные физические и моральные страдания.

В результате его действий пострадали пятеро малолетних и двое несовершеннолетних воспитанников.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении отца-воспитателя детского дома семейного типа. Ему инкриминируют пытки малолетних и несовершеннолетних детей-воспитанников (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

