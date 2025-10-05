Надо быть готовыми к возможным отключениям света и газа — мэр Ивано-Франковска

Из-за массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре украинцам советуют быть готовыми к возможным перебоям с подачей электричества и газа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей быть готовыми к возможным перебоям с электро- и газоснабжением из-за новых массированных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

По словам мэра, ночью Ивано-Франковская громада и область подверглись комбинированным атакам дронами-«шахедами» и ракетами. Благодаря работе сил ПВО удалось избежать жертв, однако есть незначительные повреждения жилья.

«В одном из сел громады поврежден дом, а в одной из квартир города — окна. Мы комиссионно зафиксируем убытки и компенсируем людям потери», — сообщил Марцинкив.

Мэр предупредил о возможных перебоях

Глава города подчеркнул, что враг намеренно бьет по газовой и электрической инфраструктуре, поэтому жители должны быть готовы к возможным отключениям электроэнергии и газа.

«Мы понимаем, что таких комбинированных ударов будет больше. Враг пытается нанести максимальные повреждения. Будем готовы к любым перебоям, хотя надеемся, что этого не произойдет», — отметил мэр.

По словам Марцинкива, городская власть держит ситуацию под контролем и работает над устранением последствий атаки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.