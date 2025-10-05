Треба бути готовими до можливих відключень світла та газу — мер Івано-Франківська

Через масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі українцям радять бути готовими до можливих перебоїв із постачанням електрики та газу.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців бути готовими до можливих перебоїв із електро- та газопостачанням через нові масовані атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

За словами мера, вночі Івано-Франківська громада та область зазнали комбінованих атак дронами-«шахедами» та ракетами. Завдяки роботі сил ППО вдалося уникнути жертв, однак є незначні пошкодження житла.

«В одному з сіл громади пошкоджено будинок, а в одній із квартир міста — вікна. Ми комісійно зафіксуємо збитки й компенсуємо людям втрати», — повідомив Марцінків.

Мер попередив про можливі перебої

Очільник міста наголосив, що ворог навмисне б’є по газовій та електричній інфраструктурі, тому мешканці повинні бути готовими до можливих відключень електроенергії та газу.

«Ми розуміємо, що таких комбінованих ударів буде більше. Ворог намагається завдати максимальних пошкоджень. Будьмо готові до будь-яких перебоїв, хоча сподіваємося, що цього не станеться», — зазначив мер.

За словами Марцінківа, міська влада тримає ситуацію під контролем і працює над усуненням наслідків атаки.

