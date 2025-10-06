Зеленский поручил проверить достоверность отчетов из областей после атак РФ

Глава государства также ожидает подробные доклады по каждой области и общине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил проверить достоверность каждого отчета из областей о ситуации после вражеских атак.

Он отметил, что в регионах активно работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы после вражеских атак, а к ликвидации последствий привлечены спасатели ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

В то же время Президент указал, что уже провел совещания с премьер-министром, руководством «Нафтогаза» и другими должностными лицами, ответственными за восстановление.

По его словам, он поручил проверить реальные потребности общин и достоверность каждого отчета из областей, а также ожидает детальных докладов по каждому региону и общине.

«Поручил быть в регионах — проверить, что действительно нужно общинам, и проверить достоверность каждого отчета из областей. Ожидаю доклады по каждому региону, по каждой общине», — сказал Зеленский.

