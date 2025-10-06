Зеленський доручив перевірити правдивість звітів з областей після атак РФ

Глава держави також очікує детальні доповіді по кожній області та громаді.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив перевірити правдивість кожного звіту з областей щодо ситуації після ворожих атак.

Він зазначив, що в регіонах активно працюють ремонтні бригади, енергетики та комунальні служби після ворожих атак, а до ліквідації наслідків залучені рятувальники ДСНС і працівники Національної поліції.

Водночас Президент вказав, що вже провів наради з прем’єр-міністром, керівництвом «Нафтогазу» та іншими посадовцями, відповідальними за відновлення.

За його словами, він доручив перевірити реальні потреби громад і правдивість кожного звіту з областей, а також очікує детальних доповідей по кожному регіону та громаді.

«Доручив бути в регіонах – перевірити, що реально потрібно громадам, та перевірити правдивість кожного звіту з областей. Очікую доповіді по кожному регіону, по кожній громаді», - сказав Зеленський.

