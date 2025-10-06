Комиссия напомнила, что госслужащие должны владеть украинским языком на уровне С1–С2

Нацкомиссия по стандартам языка напомнила классификацию уровней владения государственным языком.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка напомнила, что лица, обязанные владеть государственным языком и применять его при выполнении служебных обязанностей, должны владеть им на уровне свободного владения первой степени (набрать 70–89% правильных ответов на экзамене) или на уровне свободного владения второй степени (набрать 90–100% правильных ответов на экзамене).

Также Комиссия привела Классификацию уровней владения государственным языком.

А1. Начальный уровень первой степени: подтверждает, что человек понимает и может употреблять общие выражения и самые простые фразы, необходимые для удовлетворения конкретных потребностей, в частности представить себя или другого человека, задать и ответить на вопросы о себе (место жительства, семья, личные вещи и т. д.); может взаимодействовать на простом уровне, если собеседник говорит медленно и четко и готов помочь.

А2. Начальный уровень второй степени: подтверждает, что человек понимает и может употреблять отдельные фразы и широко распространенные выражения, связанные с конкретными сферами повседневной жизни (элементарная информация о себе и своей семье, покупки, местная география, трудоустройство и т. п.); может общаться в ситуациях, когда необходим простой и непосредственный обмен информацией на привычные темы.

B1. Средний уровень первой степени: подтверждает, что человек понимает основное содержание четкой, стандартной информации на темы, близкие и часто употребляемые на работе, в учебе, во время отдыха и т. п. Уровень знания украинского языка позволяет справляться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествия по Украине. Человек может просто и связно выражаться, в частности на темы, относящиеся к личным интересам; способен описывать личный опыт, события, мечты, планы, давать краткие объяснения своей точки зрения на некоторые события.

B2. Средний уровень второй степени: подтверждает, что человек может понимать основные идеи сложного текста как на конкретную, так и на абстрактную тему, включая специализированные дискуссии по своей профессии; может общаться с носителями языка с такой степенью скорости и спонтанности, которая делает возможным регулярное взаимодействие без затруднений для обеих сторон; может четко и подробно высказываться по многим темам, в частности выражать свое мнение по определенному вопросу, приводя преимущества и недостатки разных позиций.

C1. Уровень свободного владения первой степени: подтверждает, что человек может понимать широкий спектр сложных и объемных текстов и распознавать скрытый смысл; может высказываться быстро и спонтанно без заметных трудностей, связанных с поиском выражений, легко и точно использовать украинский язык в общении, обучении и для достижения профессиональных целей; может четко, структурированно и подробно высказываться на сложные темы, демонстрируя знание грамматических правил.

C2. Уровень свободного владения второй степени: подтверждает, что человек легко понимает практически все, что слышит или читает, может обобщить информацию из различных устных или письменных источников, сделать аргументированное изложение в логичной, последовательной форме, а также высказываться спонтанно, быстро и точно, передавая самые тонкие оттенки смысла даже в сложных ситуациях.

