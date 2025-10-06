Практика судов
  1. В Украине

Комиссия напомнила, что госслужащие должны владеть украинским языком на уровне С1–С2

17:34, 6 октября 2025
Нацкомиссия по стандартам языка напомнила классификацию уровней владения государственным языком.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка напомнила, что лица, обязанные владеть государственным языком и применять его при выполнении служебных обязанностей, должны владеть им на уровне свободного владения первой степени (набрать 70–89% правильных ответов на экзамене) или на уровне свободного владения второй степени (набрать 90–100% правильных ответов на экзамене).

Также Комиссия привела Классификацию уровней владения государственным языком.

А1. Начальный уровень первой степени: подтверждает, что человек понимает и может употреблять общие выражения и самые простые фразы, необходимые для удовлетворения конкретных потребностей, в частности представить себя или другого человека, задать и ответить на вопросы о себе (место жительства, семья, личные вещи и т. д.); может взаимодействовать на простом уровне, если собеседник говорит медленно и четко и готов помочь.

А2. Начальный уровень второй степени: подтверждает, что человек понимает и может употреблять отдельные фразы и широко распространенные выражения, связанные с конкретными сферами повседневной жизни (элементарная информация о себе и своей семье, покупки, местная география, трудоустройство и т. п.); может общаться в ситуациях, когда необходим простой и непосредственный обмен информацией на привычные темы.

B1. Средний уровень первой степени: подтверждает, что человек понимает основное содержание четкой, стандартной информации на темы, близкие и часто употребляемые на работе, в учебе, во время отдыха и т. п. Уровень знания украинского языка позволяет справляться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествия по Украине. Человек может просто и связно выражаться, в частности на темы, относящиеся к личным интересам; способен описывать личный опыт, события, мечты, планы, давать краткие объяснения своей точки зрения на некоторые события.

B2. Средний уровень второй степени: подтверждает, что человек может понимать основные идеи сложного текста как на конкретную, так и на абстрактную тему, включая специализированные дискуссии по своей профессии; может общаться с носителями языка с такой степенью скорости и спонтанности, которая делает возможным регулярное взаимодействие без затруднений для обеих сторон; может четко и подробно высказываться по многим темам, в частности выражать свое мнение по определенному вопросу, приводя преимущества и недостатки разных позиций.

C1. Уровень свободного владения первой степени: подтверждает, что человек может понимать широкий спектр сложных и объемных текстов и распознавать скрытый смысл; может высказываться быстро и спонтанно без заметных трудностей, связанных с поиском выражений, легко и точно использовать украинский язык в общении, обучении и для достижения профессиональных целей; может четко, структурированно и подробно высказываться на сложные темы, демонстрируя знание грамматических правил.

C2. Уровень свободного владения второй степени: подтверждает, что человек легко понимает практически все, что слышит или читает, может обобщить информацию из различных устных или письменных источников, сделать аргументированное изложение в логичной, последовательной форме, а также высказываться спонтанно, быстро и точно, передавая самые тонкие оттенки смысла даже в сложных ситуациях.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

