Кабмин обновил переговорную архитектуру для обеспечения вступления Украины в ЕС

Кабинет Министров обновил персональный состав Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза. Об этом сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

Также правительство внесло изменения в состав рабочих (переговорных) групп, которые готовят переговорные позиции Украины на переговорах с Европейским Союзом по заключению Соглашения о вступлении в ЕС по соответствующим разделам переговоров. Изменения были внедрены с учетом реорганизации и переименования министерств, а также кадровых изменений в правительстве и центральных органах исполнительной власти.

Межведомственная рабочая группа является координирующим органом, обеспечивающим целостность и согласованность переговорного процесса на пути к членству Украины в ЕС. Главой Межведомственной рабочей группы является вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

«Обновленная структура позволит обеспечить устойчивую и эффективную координацию работы всех органов власти, вовлеченных в процесс переговоров о вступлении в ЕС. Наша основная задача — своевременная подготовка позиций Украины и высокий уровень готовности к последующим этапам переговорного процесса», — отметил Тарас Качка, комментируя решение правительства.

Среди ключевых задач МРГ:

содействие подготовке к переговорам о вступлении Украины в ЕС, в частности через формирование органами власти переговорной позиции нашего государства;

планирование, мониторинг и оценка прогресса выполнения рекомендаций Европейской комиссии относительно Украины;

подготовка предложений по разработке проекта Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС);

содействие обеспечению координации деятельности министерств и других центральных органов исполнительной власти по вопросам подготовки и проведения переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Формой работы Межведомственной рабочей группы являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в три месяца.

