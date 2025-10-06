Кабмін оновив переговорну архітектуру для забезпечення вступу України в ЄС

Уряд також вніс зміни до складу переговорних груп, що готують переговорні позиції України на переговорах з Євросоюзом щодо укладення Угоди про вступ до ЄС за відповідними переговорними розділами.

Кабінет Міністрів оновив персональний склад Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права Європейського Союзу. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Також Уряд вніс зміни до складу робочих (переговорних) груп, що готують переговорні позиції України на переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ до ЄС за відповідними переговорними розділами. Зміни були запроваджені з урахуванням реорганізації та перейменування міністерств та кадрових змін в Уряді та центральних органах виконавчої влади.

Міжвідомча робоча група є координуючим органом, який забезпечує цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

«Оновлена структура дозволить забезпечити сталість ефективної координації роботи всіх органів влади, залучених до процесу переговорів про вступ в ЄС. Наше головне завдання – своєчасна підготовка позицій України та високий рівень готовності до наступних етапів переговорного процесу», – відзначив Тарас Качка, коментуючи рішення уряду.

Серед ключових завдань МРГ:

сприяння підготовці до переговорів про вступ України до ЄС, зокрема через формування органами влади переговорної позиції нашої держави;

планування, моніторинг та оцінка прогресу виконання рекомендацій Європейської Комісії щодо України;

підготовка пропозицій щодо розроблення проєкту Національної програми адаптації законодавства України до права Євросоюзу (acquis ЄС);

сприяння забезпеченню координації діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань підготовки та проведення переговорів щодо вступу України до ЄС.

Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

