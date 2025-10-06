Практика судів
Кабмін оновив переговорну архітектуру для забезпечення вступу України в ЄС

16:40, 6 жовтня 2025
Уряд також вніс зміни до складу переговорних груп, що готують переговорні позиції України на переговорах з Євросоюзом щодо укладення Угоди про вступ до ЄС за відповідними переговорними розділами.
Кабмін оновив переговорну архітектуру для забезпечення вступу України в ЄС
Кабінет Міністрів оновив персональний склад Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права Європейського Союзу. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Також Уряд вніс зміни до складу робочих (переговорних) груп, що готують переговорні позиції України на переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про вступ до ЄС за відповідними переговорними розділами. Зміни були запроваджені з урахуванням реорганізації та перейменування міністерств та кадрових змін в Уряді та центральних органах виконавчої влади.

Міжвідомча робоча група є координуючим органом, який забезпечує цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

«Оновлена структура дозволить забезпечити сталість ефективної координації роботи всіх органів влади, залучених до процесу переговорів про вступ в ЄС. Наше головне завдання – своєчасна підготовка позицій України та високий рівень готовності до наступних етапів переговорного процесу», – відзначив Тарас Качка, коментуючи рішення уряду.

Серед ключових завдань МРГ:

  • сприяння підготовці до переговорів про вступ України до ЄС, зокрема через формування органами влади переговорної позиції нашої держави;
  • планування, моніторинг та оцінка прогресу виконання рекомендацій Європейської Комісії щодо України;
  • підготовка пропозицій щодо розроблення проєкту Національної програми адаптації законодавства України до права Євросоюзу (acquis ЄС);
  • сприяння забезпеченню координації діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань підготовки та проведення переговорів щодо вступу України до ЄС.

Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

ЄС Кабінет Міністрів України

Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

