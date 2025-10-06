Зеленский о ситуации со светом на фоне российских ударов: трудно сказать, что будет дальше

«Мы будем готовы ко всем вызовам в ответ», — Зеленский о российских ударах по энергообъектам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию с электроснабжением в ближайшем будущем сложно спрогнозировать на фоне постоянных атак РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Глава государства, комментируя российские удары по энергообъектам, подчеркнул, что сейчас необходимо готовиться ко всему. Он также отметил, что оккупанты «будут делать все», чтобы Украина не смогла заниматься добычей газа. И защитить абсолютно все объекты будет сложно.

«Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем вызовам в ответ. Мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать, будем бороться. Россияне должны знать, что мы шаг за шагом будем увеличивать производство всего того, чтобы они тоже ощущали то, что ощущаем мы», — заявил он.

