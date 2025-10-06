Зеленський про ситуацію зі світлом на тлі російських ударів: важко сказати, що буде далі

«Ми будемо готові до всіх викликів у відповідь», — Зеленський про російські удари по енергооб'єктах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуацію з електропостачанням у найближчому майбутньому складно спрогнозувати на тлі постійних атак РФ. Про це він заявив на пресконференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом.

Глава держави, коментуючи російські удари по енергооб'єктах, наголосив, що зараз потрібно готуватися до всього. Він також зазначив, що окупанти «робитимуть усе», щоб Україна не змогла займатися видобутком газу. І захистити абсолютно всі об'єкти буде складно.

«Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися. Росіяни повинні знати, що ми, крок за кроком, будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.