Выписка из реестра плательщиков единого налога — как получить и можно ли подать запрос по почте

07:18, 7 октября 2025
Зарегистрированный плательщик имеет право бесплатно и безусловно получить выписку в контролирующем органе по месту налогового адреса — ГНС.
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, как получить выписку из реестра плательщиков единого налога (кроме е-резидента) и можно ли подать запрос по почте.

Так, согласно п. 299.1 ст. 299 Налогового кодекса Украины (НКУ), регистрация плательщика единого налога осуществляется путем внесения записи в соответствующий реестр. А в соответствии с п. 299.9 ст. 299 НКУ, зарегистрированный плательщик имеет право бесплатно и безусловно получить выписку в контролирующем органе по месту налогового адреса, в том числе и в электронной форме. Срок предоставления документа составляет не более одного рабочего дня с момента поступления запроса (для новых заявителей — до двух дней).

Форма Запроса и форма Выписки утверждены приказом Министерства финансов Украины от 16.07.2019 № 308.

Формой Запроса предусмотрено проставление плательщиком налогов отметки о способе получения выписки: непосредственно в контролирующем органе или в электронном виде.

Согласно абзацу первому п. 148 Типовой инструкции по делопроизводству в министерствах, других центральных и местных органах исполнительной власти, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 17 января 2018 года № 55 (далее — Инструкция № 55), все документы, поступающие в учреждение, принимаются централизованно службой делопроизводства.

Налоговый кодекс Украины не содержит ограничений относительно направления физическим лицом — предпринимателем, плательщиком единого налога, Запроса по почте.

Датой подачи такого Запроса считается дата его поступления в орган ГНС, которая проставляется на первом листе оригинала документа.

В случае подачи Запроса по почте выписка из реестра плательщиков единого налога получается непосредственно в контролирующем органе по месту налогового адреса.

