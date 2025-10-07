Витяг з реєстру платників єдиного податку — як отримати і чи можна подати запит поштою

Зареєстрований платник має право безоплатно та безумовно отримати витяг у контролюючому органі за місцем податкової адреси — ДПС.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області пояснило, як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку (крім е-резидента) та чи можна подати запит поштою.

Так, відповідно до п. 299.1 ст. 299 Податкового кодексу України (ПКУ), реєстрація платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення запису до відповідного реєстру. А згідно з п. 299.9 ст. 299 ПКУ, зареєстрований платник має право безоплатно та безумовно отримати витяг у контролюючому органі за місцем податкової адреси, у тому числі й в електронній формі. Строк надання документа становить не більше одного робочого дня з моменту надходження запиту (для нових заявників — до двох днів).

Форма Запиту та форма Витягу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

Формою Запиту передбачено проставлення платником податків відмітки щодо способу отримання витягу: безпосередньо в контролюючому органі або в електронному вигляді.

Згідно з абзацом першим п. 148 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (далі – Інструкція № 55), усі документи, що надходять до установи, приймаються централізовано службою діловодства.

ПКУ не містить обмежень щодо направлення фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку Запиту поштою.

Датою подання такого Запиту вважається дата його надходження до органу ДПС, яка проставляється на першому аркуші оригіналу документа.

У разі подання Запиту поштою витяг з реєстру платників єдиного податку отримується безпосередньо в контролюючому органі за місцем податкової адреси.