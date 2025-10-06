Зеленский вручил орден князя Ярослава Мудрого премьеру Нидерландов Дику Схоофу

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф получил от Владимира Зеленского орден князя Ярослава Мудрого I степени.

Президент Владимир Зеленский наградил премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Выступая на третьем Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, в котором также принимал участие премьер-министр Нидерландов, Владимир Зеленский сообщил о вручении ему ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Отмечается, что награда присуждена за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Зеленский отметил командующего Вооруженными силами Норвегии генерала Эйрика Кристоферсена и вицеадмирала Министерства обороны Нидерландов Яна Виллема Хартмана, вручив им ордена "За заслуги" III степени.

