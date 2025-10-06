Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого прем’єру Нідерландів Діку Схоофу

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф отримав від Володимира Зеленського орден князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Під час виступу на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, у якому також брав участь прем’єр-міністр Нідерландів, Володимир Зеленський повідомив про вручення йому ордена князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Зазначається, що нагороду присуджено за значний особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, а також за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, Зеленський відзначив командувача Збройних сил Норвегії генерала Ейріка Крістофферсена та віцеадмірала Міністерства оборони Нідерландів Яна Віллема Хартмана, вручивши їм ордени “За заслуги” ІІІ ступеня.

