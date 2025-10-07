Практика судов
В Пенсионном фонде объяснили, может ли женщина, получающая пенсию за потерю кормильца, добровольно платить взносы за себя

19:07, 7 октября 2025
В ПФУ напомнили условия участия в добровольном пенсионном страховании.
В Пенсионном фонде объяснили, может ли женщина, получающая пенсию за потерю кормильца, добровольно платить взносы за себя
В Пенсионном фонде напомнили, что основными условиями добровольного участия в системе обязательного государственного пенсионного страхования является то, что лицо, в пользу которого поступает взнос, не является пенсионером и информация о нем имеется в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Это касается лиц, ранее работавших официально или за которых подавались отчеты в Пенсионный фонд. Получение пенсии, назначенной на ребенка в связи с потерей кормильца, не дает статуса пенсионера. В таких случаях разрешается заключение договора о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования. Оформление договора осуществляется через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для того чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, определяемого как 22% размера минимальной заработной платы.

Сейчас это 1760 грн (22% х 8000 грн, где 22% – это ставка единого взноса, 8000 грн – размер минимальной заработной платы).

Пенсионный фонд пенсия

