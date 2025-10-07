Практика судів
У Пенсійному фонді пояснили, чи може жінка, яка отримує пенсію за втрату годувальника, добровільно сплачувати внески за себе

19:07, 7 жовтня 2025
У ПФУ нагадали умови для участі в добровільному пенсійному страхуванні.
У Пенсійному фонді нагадали, що основними умовами добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є те, що особа, на користь якої надходить внесок, не є пенсіонером та інформація про неї наявна в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Це стосується осіб, які раніше працювали офіційно або за яких подавалися звіти до Пенсійного фонду. Отримання пенсії, призначеної на дитину у зв’язку з втратою годувальника, не надає статусу пенсіонера. У таких випадках дозволяється укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування.Оформлення договору здійснюється через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, що визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати.

Зараз це 1 760 грн (22% х 8 000 грн, де 22% – це ставка єдиного внеску, 8 000 грн – розмір мінімальної заробітної плати).

Пенсійний фонд пенсія

