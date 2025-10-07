Правительство примет постановление о фиксированной цене на газ для бытовых потребителей — Зеленский

Также будет установлен мораторий на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергоснабжения.

Президент Владимир Зеленский провёл совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, во время которого обсудили восстановление энергетической инфраструктуры после российских ударов, ситуацию в газовом секторе и социальные вопросы.

По словам Главы государства, правительство приняло решение выделить дополнительно 1,5 миллиарда гривен прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Также сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который планируют в дальнейшем увеличивать.

Отдельное внимание во время совещания уделили ситуации в газовом секторе, в частности наращиванию запасов газа и обеспечению населения.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время Кабмин примет постановление о сохранении фиксированной цены на природный газ для бытовых потребителей.

Кроме того, уже принято решение о моратории на отключение потребителей от энергоснабжения в прифронтовых громадах.

«Несмотря на все вызовы, мы должны поддержать общины, которым сейчас труднее всего», — подчеркнул президент.

Также Глава государства поручил правительству подготовить предложения по повышению заработных плат учителям, чтобы принятые ранее решения начали действовать уже в следующем году.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность усиления поддержки внутренне перемещённых лиц и ожидает доклада правительственных чиновников по этим вопросам в конце недели.

