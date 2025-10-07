Практика судов
  1. В Украине

Правительство примет постановление о фиксированной цене на газ для бытовых потребителей — Зеленский

18:02, 7 октября 2025
Также будет установлен мораторий на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергоснабжения.
Правительство примет постановление о фиксированной цене на газ для бытовых потребителей — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский провёл совещание с премьер-министром Юлией Свириденко, во время которого обсудили восстановление энергетической инфраструктуры после российских ударов, ситуацию в газовом секторе и социальные вопросы.

По словам Главы государства, правительство приняло решение выделить дополнительно 1,5 миллиарда гривен прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики. Также сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, который планируют в дальнейшем увеличивать.

Отдельное внимание во время совещания уделили ситуации в газовом секторе, в частности наращиванию запасов газа и обеспечению населения.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время Кабмин примет постановление о сохранении фиксированной цены на природный газ для бытовых потребителей.

Кроме того, уже принято решение о моратории на отключение потребителей от энергоснабжения в прифронтовых громадах.

«Несмотря на все вызовы, мы должны поддержать общины, которым сейчас труднее всего», — подчеркнул президент.

Также Глава государства поручил правительству подготовить предложения по повышению заработных плат учителям, чтобы принятые ранее решения начали действовать уже в следующем году.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность усиления поддержки внутренне перемещённых лиц и ожидает доклада правительственных чиновников по этим вопросам в конце недели.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
С бюджета НАБУ на 2025 год снимут 320 млн грн, с ВАКС, БЭБ и Офиса Генпрокурора – примерно по 50 млн – проект изменений в бюджет

Из 324 млрд грн расходов, которые планируется изыскать на нужды нацбезопасности, один миллиард будет обеспечен за счет сокращения бюджетов НАБУ, Минсоцполитики, Счетной палаты, Офиса Генпрокурора, ВАКС и БЭБ.

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и ссылался в решениях на «внешнее управление»

Судья Сергей Должко, который ставил под сомнение полномочия ТЦК и высказывал в решениях мнение, что есть «внешние силы» в виде глобалистов, действующие не в интересах украинских граждан, уволен с должности.

Верховная Рада одобрила законопроект о ведении кредитной истории граждан

Данные кредитных историй граждан будут хранить до 10 лет – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Справедливое исключение или возможность избежать наказания – нужен ли «иммунитет» украинским агентам, которые «работают» на оккупированной территории

Законопроект, который предлагает установить «правила игры» для агентов украинских спецслужб на оккупированных территориях, до сих пор не рассмотрен парламентом.

Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя