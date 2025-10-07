Практика судів
Уряд ухвалить постанову про фіксовану ціну на газ для побутових споживачів — Зеленський

18:02, 7 жовтня 2025
Також буде встановлено мораторійна відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.
Уряд ухвалить постанову про фіксовану ціну на газ для побутових споживачів — Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, під час якої обговорили відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів, ситуацію в газовому секторі та соціальні питання.

За словами Глави держави, уряд ухвалив рішення виділити додатково 1,5 мільярда гривень прифронтовим регіонам для захисту об’єктів енергетики. Також сформовано резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, який планують надалі збільшувати.

Окрему увагу під час наради приділили ситуації в газовому секторі, зокрема нарощуванню запасів газу та забезпеченню населення.

Зеленський повідомив, що найближчим часом Кабмін ухвалить постанову про збереження фіксованої ціни на природний газ для побутових споживачів.

Крім того, уже ухвалено рішення про мораторій на відключення споживачів від енергозабезпечення у прифронтових громадах.

«Попри всі виклики, маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше», — наголосив президент.

Також Глава держави доручив уряду підготувати пропозиції щодо підвищення заробітних плат учителям, щоб ухвалені раніше рішення почали діяти вже наступного року.

Окремо Зеленський підкреслив важливість посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб і очікує доповіді урядовців із цих питань наприкінці тижня.

