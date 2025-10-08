В Святошинском районе Киева произошел взрыв в многоэтажке: есть погибший и раненый

В Святошинском районе произошел взрыв в квартире многоэтажки.

Фото: Киев Оперативный

Полиция выясняет обстоятельства взрыва, который произошел вечером 8 октября в Святошинском районе столицы.

Как сообщили в полиции, около 18:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве в одной из квартир жилого дома. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы.

Правоохранители проводят осмотр помещения, устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

