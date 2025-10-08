У Святошинському районі Києва стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий і поранений

У Святошинському районі стався вибух у квартирі багатоповерхівки.

Фото: Київ Оперативний

Поліція з’ясовує обставини вибуху, що стався ввечері 8 жовтня у Святошинському районі столиці.

Як повідомили у поліції, близько 18:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух в одній із квартир житлового будинку. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби.

Правоохоронці проводять огляд приміщення, встановлюють обставини та причини вибуху.

