НАБУ и САП подписали меморандум с фондом Тараса Чмута — будут выявлять коррупцию в оборонке

Меморандум НАБУ, САП и фонда Тараса Чмута необходим для получения данных о закупках в оборонном секторе.

Фото: НАБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подписали меморандум с фондом «Повернись живим» Тараса Чмута. Об этом сообщили в НАБУ.

В сообщении отмечается, что НАБУ и САП будут проводить анализ коррупционных рисков в сфере безопасности и обороны.

«В рамках партнерства Фонд будет предоставлять систематизированные данные о закупках, в частности, о видах и стоимости оборудования и других изделий. Это будет способствовать проведению аналитических сравнений рыночных цен, выявлению возможных отклонений и своевременному реагированию на потенциальные нарушения законодательства», — говорится в заявлении.

Фото: НАБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.