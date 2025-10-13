Практика судів
  1. В Україні

НАБУ і САП підписали меморандум з фондом Тараса Чмута — будуть виявляти корупцію в оборонці

10:43, 13 жовтня 2025
Меморандум НАБУ, САП та фонду Тараса Чмута потрібний для отримання даних про закупівлі в оборонному секторі.
НАБУ і САП підписали меморандум з фондом Тараса Чмута — будуть виявляти корупцію в оборонці
Фото: НАБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко підписали меморандум з фондом «Повернись живим» Тараса Чмута. Про це повідомили у НАБУ.

У повідомленні зазначається, що НАБУ та САП здійснюватимуть аналіз корупційних ризиків у сфері безпеки та оборони.

«У межах партнерства Фонд надаватиме систематизовані дані про закупівлі, зокрема, про види та вартість обладнання й інших виробів. Це сприятиме проведенню аналітичних порівнянь ринкових цін, виявленню можливих відхилень та своєчасному реагуванню на потенційні порушення законодавства», - йдеться у заяві.

Фото: НАБУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Член Комітету з нацбезпеки Федієнко вирішив зібрати відгуки щодо роботи ТЦК — зокрема стосовно утримання в ТЦК без засобів звʼязку

Яких реформ бракує ТЦК та СП – член Комітету ВР з нацбезпеки вирішив зібрати відгуки про роботу ТЦК.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

ДЕСС розглядатиме факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра» – Кабмін вніс зміни до положення

Також уряд передбачив порядок оскарження актів ДЕСС.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

В обвинувальному акті вказано іншу кількість кваліфікуючих ознак, аніж у повідомленні про підозру – Верховний Суд пояснив, чи порушує це право на захист

Сторона обвинувачення в обвинувальному акті зазначила меншу кількість кваліфікуючих ознак, аніж у повідомленні про підозру.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду