НАБУ і САП підписали меморандум з фондом Тараса Чмута — будуть виявляти корупцію в оборонці

Меморандум НАБУ, САП та фонду Тараса Чмута потрібний для отримання даних про закупівлі в оборонному секторі.

Фото: НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко підписали меморандум з фондом «Повернись живим» Тараса Чмута. Про це повідомили у НАБУ.

У повідомленні зазначається, що НАБУ та САП здійснюватимуть аналіз корупційних ризиків у сфері безпеки та оборони.

«У межах партнерства Фонд надаватиме систематизовані дані про закупівлі, зокрема, про види та вартість обладнання й інших виробів. Це сприятиме проведенню аналітичних порівнянь ринкових цін, виявленню можливих відхилень та своєчасному реагуванню на потенційні порушення законодавства», - йдеться у заяві.

Фото: НАБУ

