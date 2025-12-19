Перша у світі держава почала виплачувати громадянам базовий дохід у вигляді криптовалюти

Маршаллові Острови запустили національну програму базового доходу з виплатами у криптовалюті.

Маршаллові Острови стали першою країною у світі, яка запровадила національну схему універсального базового доходу (UBI) з можливістю отримання виплат у криптовалюті. Про це повідомляє The Guardian.

У межах програми кожен громадянин-резидент країни отримуватиме щоквартальні виплати у розмірі близько 200 доларів США — тобто приблизно 800 доларів на рік в рамках урядових зусиль щодо пом'якшення тиску від вартості життя для населення в острівній тихоокеанській державі з населенням близько 42 тисяч осіб.

Перші виплати були здійснені наприкінці листопада. Отримувачі можуть самостійно обрати спосіб отримання коштів: на банківський рахунок, паперовим чеком або у вигляді криптовалюти —через державний цифровий гаманець на блокчейні.

Міністр фінансів Маршаллових Островів Девід Пол наголосив, що програма має на меті не замінити зайнятість, а виконувати роль соціальної «страхувальної сітки». За його словами, такі виплати не стимулюють людей залишати роботу, але є моральною та фінансовою підтримкою в умовах зростання витрат і відтоку населення.

Однак, більшість отримувачів обирають отримання виплат традиційними каналами. За даними Адміністрації соціального забезпечення Маршаллових Островів, близько 60% першого раунду виплат були зараховані безпосередньо на банківські рахунки, решта видана паперовими чеками. Лише невелика кількість людей — близько 12, за словами посадовців — зареєструвалася для отримання виплат на цифровий гаманець.

Міжнародний валютний фонд раніше застерігав, що хоча технологія, яка лежить в основі новітньої схеми, інноваційна, доставка універсального базового доходу на базі блокчейну несе «фінансові, фіскальні, юридичні, репутаційні та ризики фінансової цілісності», особливо якщо управління та нагляд не будуть міцними.

Схема фінансується з трастового фонду, створеного в межах угоди зі США, яка частково спрямована на компенсацію Маршалловим Островам за десятиліття американських ядерних випробувань. Активи фонду перевищують 1,3 млрд доларів, а Сполучені Штати зобов’язалися додатково внести ще 500 млн доларів до 2027 року.

