Первое в мире государство начало выплачивать гражданам базовый доход в виде криптовалюты

20:48, 19 декабря 2025
Маршалловы Острова запустили национальную программу базового дохода с выплатами в криптовалюте.
Маршалловы Острова стали первой страной в мире, которая внедрила национальную схему универсального базового дохода (UBI) с возможностью получения выплат в криптовалюте. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках программы каждый гражданин-резидент страны будет получать ежеквартальные выплаты в размере около 200 долларов США — то есть примерно 800 долларов в год в рамках правительственных усилий по смягчению давления роста стоимости жизни для населения островного тихоокеанского государства с численностью около 42 тысяч человек.

Первые выплаты были осуществлены в конце ноября. Получатели могут самостоятельно выбрать способ получения средств: на банковский счет, бумажным чеком или в виде криптовалюты — через государственный цифровой кошелек на блокчейне.

Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол подчеркнул, что программа не ставит целью заменить занятость, а должна выполнять роль социальной «страховой сетки». По его словам, такие выплаты не стимулируют людей оставлять работу, но являются моральной и финансовой поддержкой в условиях роста расходов и оттока населения.

Однако большинство получателей выбирают получение выплат традиционными каналами. По данным Администрации социального обеспечения Маршалловых Островов, около 60% первого раунда выплат были зачислены непосредственно на банковские счета, остальная часть выдана бумажными чеками. Лишь небольшое количество людей — около 12, по словам чиновников — зарегистрировались для получения выплат на цифровой кошелек.

Международный валютный фонд ранее предупреждал, что хотя технология, лежащая в основе новой схемы, является инновационной, доставка универсального базового дохода на базе блокчейна несет «финансовые, фискальные, юридические, репутационные и риски финансовой целостности», особенно если управление и надзор не будут достаточно надежными.

Схема финансируется из трастового фонда, созданного в рамках соглашения с США, которое частично направлено на компенсацию Маршалловым Островам за десятилетия американских ядерных испытаний. Активы фонда превышают 1,3 млрд долларов, а Соединенные Штаты обязались дополнительно внести еще 500 млн долларов к 2027 году.

