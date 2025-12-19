США хочуть з'ясувати, на що готові піти Україна і РФ для завершення війни, — Марко Рубіо

Марко Рубіо нагадав, що війни зазвичай закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї зі сторін або шляхом дипломатії.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати під час переговорів із представниками України та Росії намагаються з'ясувати, на що сторони готові піти, щоб настав мир. Про це він сказав під час брифінгу.

«Те, що ми намагаємося зрозуміти, це те, з чим Україна може погодитися і з чим може погодитися Росія, визначити позиції обох сторін і подивитися, чи зможемо ми якось наблизити їх одна до одної до якоїсь угоди», - пояснив держсекретар.

За його словами, війни зазвичай закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї зі сторін або шляхом дипломатії.

«Ми не бачимо, щоб будь-хто з учасників війни здавався в найближчому майбутньому, тому тільки переговорне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну», - наголосив Рубіо.

Він підкреслив, що врегулювання шляхом дипломатії вимагає, щоб обидві сторони «щось віддали і щось отримали».

«Ми намагаємося зрозуміти, що Росія може дати і що вона очікує отримати, що Україна може дати і що вона очікує отримати. У кінцевому підсумку рішення буде за Україною і за Росією. Воно не залежатиме від США», - сказав держсекретар.

Держсекретар також додав, що йдеться не про те, щоб «нав'язати комусь угоду», а про те, щоб визначити, що обидві сторони очікують і що їм необхідно отримати, що вони готові віддати натомість, і з'ясувати, чи можна ці інтереси зіставити. За його словами, для цього потрібно багато часу і величезна робота.

