  1. В Украине

США хотят выяснить, на что готовы пойти Украина и РФ для завершения войны, — Марко Рубио

19:44, 19 декабря 2025
Марко Рубио напомнил, что войны обычно заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной из сторон или путем дипломатии.
Фото: Reuters
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты во время переговоров с представителями Украины и России пытаются выяснить, на что стороны готовы пойти, чтобы наступил мир. Об этом он сказал во время брифинга.

«То, что мы пытаемся понять, — это то, с чем Украина может согласиться и с чем может согласиться Россия, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы как-то приблизить их друг к другу к какому-то соглашению», — пояснил госсекретарь.

По его словам, войны обычно заканчиваются одним из двух способов: капитуляцией одной из сторон или путем дипломатии.

«Мы не видим, чтобы кто-либо из участников войны сдавался в ближайшем будущем, поэтому только переговорное урегулирование дает нам возможность закончить эту войну», — подчеркнул Рубио.

Он отметил, что урегулирование путем дипломатии требует, чтобы обе стороны «что-то отдали и что-то получили».

«Мы пытаемся понять, что Россия может дать и что она ожидает получить, что Украина может дать и что она ожидает получить. В конечном итоге решение будет за Украиной и за Россией. Оно не будет зависеть от США», — сказал госсекретарь.

Госсекретарь также добавил, что речь идет не о том, чтобы «навязать кому-то соглашение», а о том, чтобы определить, чего ожидают обе стороны и что им необходимо получить, чем они готовы поступиться взамен, и выяснить, можно ли сопоставить эти интересы. По его словам, для этого требуется много времени и огромная работа.

