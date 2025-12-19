Україна отримала понад 125 млн доларів в межах проєктів Світового банку на підтримку освіти й охорони здоров’я

Україні також буде надано грант у розмірі 31,1 млн доларів.

До Державного бюджету України надійшло понад 125 млн доларів США пільгового фінансування в межах проєктів Світового банку, спрямованих на підтримку секторів освіти та охорони здоров’я. Про це повідомило Міністерство фінансів.

«Уряд України отримав 105,7 млн доларів США за проєктом “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN) та 19,5 млн доларів США за проєктом “Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність” (THRIVE). Кошти надійшли до загального фонду державного бюджету», - йдеться у заяві.

Також Україні буде надано грант у розмірі 31,1 млн доларів США в межах фінансування проєкту LEARN. Відповідну угоду сьогодні було підписано між Міністерством освіти і науки України та Світовим банком. Кошти спрямують на розвиток дошкільної освіти, зокрема, в умовах війни.

Залучене фінансування за проєктом LEARN є результатом виконання Урядом України заходів із забезпечення безпечного очного навчання у школах та реалізації реформи в межах Нової української школи (НУШ). Зокрема:

майже 8,5 тис. учнів і вчителів отримали доступ до укриттів;

понад 105 тис. учителів пройшли навчання відповідно до стандартів НУШ для 8 класу;

381,5 тис. учнів 8 класу безкоштовно отримали нові підручники, розроблені відповідно до НУШ;

оновлено формулу розподілу освітньої субвенції на 2026 рік із метою збільшення мінімально необхідної кількості учнів на школу щонайменше на 30% порівняно з 2025 роком.

Ключовою метою проєкту є покращення освітнього процесу в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних і комфортних умов для учнів та вчителів. Проєкт LEARN реалізується з 2024 року. В його межах Світовий банк уклав з Україною угоди на суму близько 451 млн доларів США, з яких до державного бюджету вже надійшло понад 305 млн доларів США.

У межах проєкту THRIVE до державного бюджету надійшов черговий транш обсягом 19,5 млн доларів США. Проєкт спрямований на трансформацію системи охорони здоров’я України шляхом підвищення ефективності фінансування та якості медичних послуг. Він передбачає посилення Програми медичних гарантій і інституційної спроможності Національної служби здоров’я України з метою покращення доступу пацієнтів до якісної медичної допомоги та зменшення фінансового навантаження на громадян.

Проєкт THRIVE реалізується в Україні з 2024 року. В його межах Світовий банк уже надав Україні близько 320 млн доларів США з передбачених угодами 454 млн доларів США.

Обидва проєкти впроваджуються з використанням фінансового інструменту Program-for-Results (PforR) — програми фінансування, прив’язаної до досягнення визначених результатів, що передбачає надання коштів виключно після виконання встановлених показників ефективності.

«Підтримка Світового банку є критично важливою для реформ систем освіти та охорони здоров’я України в умовах війни. З моменту запуску проєктів у 2024 році Банк уже надав 625 млн доларів США, що дозволяє підвищувати якість послуг і зміцнювати стійкість цих ключових секторів», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

