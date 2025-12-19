  1. В Украине

Украина получила более 125 млн долларов в рамках проектов Всемирного банка на поддержку образования и здравоохранения

19:59, 19 декабря 2025
Украине также будет предоставлен грант в размере 31,1 млн долларов США.
В Государственный бюджет Украины поступило более 125 млн долларов США льготного финансирования в рамках проектов Всемирного банка, направленных на поддержку секторов образования и здравоохранения. Об этом сообщило Министерство финансов.

«Правительство Украины получило 105,7 млн долларов США по проекту “Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине” (LEARN) и 19,5 млн долларов США по проекту “Трансформация здравоохранения путем реформ и инвестиций в эффективность” (THRIVE). Средства поступили в общий фонд государственного бюджета», — говорится в заявлении.

Также Украине будет предоставлен грант в размере 31,1 млн долларов США в рамках финансирования проекта LEARN. Соответствующее соглашение сегодня было подписано между Министерством образования и науки Украины и Всемирным банком. Средства будут направлены на развитие дошкольного образования, в частности в условиях войны.

Привлеченное финансирование по проекту LEARN является результатом выполнения Правительством Украины мероприятий по обеспечению безопасного очного обучения в школах и реализации реформы в рамках Новой украинской школы (НУШ). В частности:

  • почти 8,5 тыс. учеников и учителей получили доступ к укрытиям;
  • более 105 тыс. учителей прошли обучение в соответствии со стандартами НУШ для 8 класса;
  • 381,5 тыс. учеников 8 класса бесплатно получили новые учебники, разработанные в соответствии с НУШ;
  • обновлена формула распределения образовательной субвенции на 2026 год с целью увеличения минимально необходимого количества учеников на школу как минимум на 30% по сравнению с 2025 годом.

Ключевой целью проекта является улучшение образовательного процесса в условиях военного положения путем создания безопасных и комфортных условий для учеников и учителей. Проект LEARN реализуется с 2024 года. В его рамках Всемирный банк заключил с Украиной соглашения на сумму около 451 млн долларов США, из которых в государственный бюджет уже поступило более 305 млн долларов США.

В рамках проекта THRIVE в государственный бюджет поступил очередной транш в объеме 19,5 млн долларов США. Проект направлен на трансформацию системы здравоохранения Украины путем повышения эффективности финансирования и качества медицинских услуг. Он предусматривает усиление Программы медицинских гарантий и институциональной способности Национальной службы здоровья Украины с целью улучшения доступа пациентов к качественной медицинской помощи и уменьшения финансовой нагрузки на граждан.

Проект THRIVE реализуется в Украине с 2024 года. В его рамках Всемирный банк уже предоставил Украине около 320 млн долларов США из предусмотренных соглашениями 454 млн долларов США.

Оба проекта внедряются с использованием финансового инструмента Program-for-Results (PforR) — программы финансирования, привязанной к достижению определенных результатов, которая предусматривает предоставление средств исключительно после выполнения установленных показателей эффективности.

«Поддержка Всемирного банка является критически важной для реформ систем образования и здравоохранения Украины в условиях войны. С момента запуска проектов в 2024 году Банк уже предоставил 625 млн долларов США, что позволяет повышать качество услуг и укреплять устойчивость этих ключевых секторов», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

