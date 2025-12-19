Скільки коштує звернення до суду в Україні: хто, за що і в яких випадках платить

Судовий процес в Україні пов’язаний не лише з правовими питаннями, а й із фінансовими витратами.

Звернення до суду — це не лише підготовка документів і правова позиція, а й певні фінансові витрати. Закон чітко визначає, які саме платежі можливі, хто їх сплачує та в яких випадках від них можна бути звільненим.

У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції пояснили нюанси.

Спір, зокрема, метою якого є захист порушених прав, свобод чи законних інтересів може бути вирішений у судовому порядку, але розгляд справ супроводжується певними витратами. Вони покладаються на сторони відповідно до встановлених законом тарифів. Оплати потребує судовий збір та деякі дії пов’язані із забезпеченням судового процесу.

Що таке судовий збір?

За подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень на всій території України справляється судовий збір. Він справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Існують також категорії осіб, які звільняються від сплати судового збору:

Позивачі у справах:

про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або смертю особи;

про стягнення аліментів;

про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення тощо.

Особи:

які страждають на психічні розлади, та їх представники – у справах, де розглядаються питання щодо стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю.

Органи місцевого самоврядування – за подання заяви про визнання спадщини відумерлою. Інші особи визначені у Законі України «Про судовий збір».

Крім того визначено перелік звернень, за які судовий збір не сплачується, до нього належать заяви про:

про перегляд Верховним Судом судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;

зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;

поворот виконання судового рішення;

винесення додаткового судового рішення;

розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою;

встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням тощо.

Який порядок розподілу витрат на професійну правничу допомогу?

Витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. Також особи мають право заявити про компенсацію вартості правничої допомоги. У разі задоволення кошти на оплату послуг будуть розподілені між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Вартість послуг адвоката має бути співмірною із:

складністю справи, обсягом наданих полсуг та виконаних адвокатом робіт;

часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт;

ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат, учасник справи подає детальний опис робіт, виконаних юристом та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Разом з тим, суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу. Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката.

Який порядок розподілу витрат пов’язаних з явкою сторін та їх представників до суду?

Переїзд сторін та їх представників до іншого населеного пункту, винаймання житла – витрати, які несуть сторони.

Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові сплачується іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять – пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

Який порядок розподілу витрат пов’язаних із залученням свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз?

Особи, які виступають у справі в ролі свідка, мають право відшкодування витрат, що пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту та наймом житла, а також виплачується компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Вона обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять – від розміру мінімальної заробітної плати.

Експерт, спеціаліст чи перекладач отримують винагороду за виконану роботу, пов’язану зі справою, якщо це не входить до їхніх службових обов’язків.

Суми, що підлягають виплаті залученому судом експерту, спеціалісту, перекладачу або особі, яка надала доказ на вимогу суду, сплачуються особою, яку зобов’язав суд або самим судом за рахунок коштів, внесених для забезпечення судових витрат.

Розмір витрат на підготовку експертного висновку, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів та рахунків. Сплачені кошти мають бути співмірними зі складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.

Який порядок розподілу витрат пов’язаних із витребуванням та проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням?

Процес доведення власної позиції у суді потребує доказів, а їх надання, інколи – фінансових ресурсів. Щоб повернути грошові вкладення, сторона має право вимагати компенсації своїх витрат.

Розмір витрат, пов’язаних з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, що стосуються справи чи підготовкою до її розгляду, встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Отже, звернення до суду передбачає не лише правову, а й фінансову відповідальність сторін. Водночас законодавство визначає випадки звільнення від сплати окремих платежів і надає право на компенсацію понесених витрат, що сприяє більш справедливому розподілу фінансового навантаження та забезпечує реальну можливість захисту порушених прав у суді.

