Судебный процесс в Украине связан не только с правовыми вопросами, но и финансовыми затратами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сколько стоит обращение в суд в Украине: кто, за что и в каких случаях платит

Обращение в суд — это не только подготовка документов и правовая позиция, но и определенные финансовые расходы. Закон четко определяет, какие именно платежи возможны, кто их оплачивает и в каких случаях от них можно быть освобожденным.

В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции разъяснили нюансы.

Спор, в частности с целью защиты нарушенных прав, свобод или законных интересов, может быть разрешен в судебном порядке, однако рассмотрение дел сопровождается определенными расходами. Они возлагаются на стороны в соответствии с установленными законом тарифами. Оплате подлежит судебный сбор и некоторые действия, связанные с обеспечением судебного процесса.

Что такое судебный сбор?

За подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае вынесения отдельных судебных решений на всей территории Украины взимается судебный сбор. Он взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

Существуют также категории лиц, освобождаемых от уплаты судебного сбора:

Истцы по делам:

о взыскании заработной платы и восстановлении на работе;

о возмещении вреда, причиненного увечьем или смертью лица;

о взыскании алиментов;

о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения и т. п.

Лица:

страдающие психическими расстройствами, и их представители — по делам, в которых рассматриваются вопросы защиты прав и законных интересов лица при оказании психиатрической помощи;

лица с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью.

Органы местного самоуправления — при подаче заявления о признании наследства выморочным.

Другие лица, определенные в Законе Украины «О судебном сборе».

Кроме того, определен перечень обращений, за которые судебный сбор не уплачивается. К ним относятся заявления о:

пересмотре Верховным Судом судебного решения в случае установления международным судебным учреждением нарушения Украиной международных обязательств при рассмотрении дела судом;

изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения;

повороте исполнения судебного решения;

вынесении дополнительного судебного решения;

расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;

установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию и т. п.

Каков порядок распределения расходов на профессиональную правовую помощь?

Расходы, связанные с правовой помощью адвоката, несут стороны, за исключением случаев предоставления правовой помощи за счет государства. Также лица имеют право заявить о компенсации стоимости правовой помощи. В случае удовлетворения такие средства распределяются между сторонами вместе с другими судебными расходами.

Стоимость услуг адвоката должна быть соразмерной:

сложности дела, объему оказанных услуг и выполненных адвокатом работ;

времени, затраченному адвокатом на выполнение соответствующих работ;

цене иска и (или) значению дела для стороны, в том числе влиянию решения дела на репутацию стороны либо общественному интересу к делу.

Для определения размера расходов на правовую помощь с целью распределения судебных расходов участник дела подает детальное описание работ, выполненных юристом, и понесенных им расходов, необходимых для оказания правовой помощи.

В то же время суд может, по ходатайству другой стороны, уменьшить размер расходов на правовую помощь. Обязанность доказывания несоразмерности расходов возлагается на сторону, заявляющую ходатайство об уменьшении расходов на оплату правовой помощи адвоката.

Каков порядок распределения расходов, связанных с явкой сторон и их представителей в суд?

Переезд сторон и их представителей в другой населенный пункт, наем жилья — расходы, которые несут стороны.

Стороне, в пользу которой принято судебное решение, и ее представителю другой стороной выплачивается компенсация за утраченный заработок или отрыв от обычных занятий. Компенсация за утраченный заработок исчисляется пропорционально размеру среднемесячного заработка, а компенсация за отрыв от обычных занятий — пропорционально размеру минимальной заработной платы.

Каков порядок распределения расходов, связанных с привлечением свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, проведением экспертиз?

Лица, выступающие в деле в качестве свидетелей, имеют право на возмещение расходов, связанных с переездом в другой населенный пункт и наймом жилья, а также на компенсацию утраченного заработка или отрыва от обычных занятий. Она исчисляется пропорционально размеру среднемесячного заработка, а компенсация за отрыв от обычных занятий — от размера минимальной заработной платы.

Эксперт, специалист или переводчик получают вознаграждение за выполненную работу, связанную с делом, если это не входит в их служебные обязанности.

Суммы, подлежащие выплате привлеченному судом эксперту, специалисту, переводчику или лицу, предоставившему доказательство по требованию суда, уплачиваются лицом, обязанным судом, либо самим судом за счет средств, внесенных для обеспечения судебных расходов.

Размер расходов на подготовку экспертного заключения, проведение экспертизы, привлечение специалиста, оплату работ переводчика устанавливается судом на основании договоров и счетов. Уплаченные средства должны быть соразмерны сложности соответствующей работы, ее объему и времени, затраченному на выполнение работ.

Каков порядок распределения расходов, связанных с истребованием и проведением осмотра доказательств по месту их нахождения?

Процесс доказывания своей позиции в суде требует доказательств, а их предоставление иногда требует финансовых ресурсов. Чтобы вернуть понесенные расходы, сторона имеет право требовать компенсации своих затрат.

Размер расходов, связанных с проведением осмотра доказательств по месту их нахождения, обеспечением доказательств и совершением иных действий, касающихся дела или подготовки к его рассмотрению, устанавливается судом на основании договоров, счетов и других доказательств.

Таким образом, обращение в суд предполагает не только правовую, но и финансовую ответственность сторон. Вместе с тем законодательство определяет случаи освобождения от уплаты отдельных платежей и предоставляет право на компенсацию понесенных расходов, что способствует более справедливому распределению финансовой нагрузки и обеспечивает реальную возможность защиты нарушенных прав в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.