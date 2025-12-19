  1. Суспільство

Майже як на екзамені: які питання ставлять пенсіонерам під час відеоідентифікації

20:34, 19 грудня 2025
Фото: Unsplash
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», механізм проходження відеоідентифікації пенсіонерів визначено Порядком встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, страхових виплат та інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 20 листопада 2023 року № 49-2.

Загалом тривалість сеансу відеоідентифікації має бути достатньою для встановлення особи одержувача пенсійної виплати, орієнтовно 20 хвилин. Під час сеансу уповноважений працівник, який проводить ідентифікацію особи, перевіряє документи та ставить пенсіонеру визначені питання щодо його документів, трудової діяльності тощо.

Під час відеоідентифікації українцям зададуть цілий список запитань.

Перелік обов’язкових запитань під час відеоідентифікації

  1. Чи надаєте Ви згоду на проведення відеоідентифікації, у тому числі на відеофіксацію Вашої особи та/або екрану із Вашим зображенням, а також пред’явлених Вами документів?
  2. Назвіть прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (далі - ПІБ).
  3. Назвіть Вашу дату народження.
  4. Назвіть своє місце народження.
  5. Назвіть реквізити паспортного документа (серія (за наявності), номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав документ, строк дії (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
  6. Назвіть свій реєстраційний номер платника податків (РНОКПП). Якщо РНОКПП відсутній, повідомте, чи відмовлялись Ви коли-небудь від РНОКПП? У якому році це було?
  7. Чи є у Вас (одержувача) пенсійне посвідчення? Назвіть реквізити пенсійного посвідчення.
  8. Назвіть Ваш номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв’язку.
  9. Назвіть Ваше задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), фактичне місце проживання.
  10. Коли Ви останній раз звертались до органів Пенсійного фонду України? З яким запитанням? Назвіть місто, в якому розташований орган, до якого Ви звертались.
  11. Чи отримуєте Ви пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації?

