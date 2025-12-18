Скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації пенсіонера — відповідь Пенсійного фонду

Стало відомо, скільки може тривати сеанс відеоідентифікації пенсіонера.

Фото: zn.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, зобов’язані щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію.

Пенсійний фонд нагадав, що механізм проходження відеоідентифікації пенсіонерів визначено Порядком встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, страхових виплат та інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 20 листопада 2023 року № 49-2.

«Відповідно до зазначеного документа тривалість сеансу відеоідентифікації має бути достатньою для встановлення особи одержувача пенсійної виплати, орієнтовно 20 хвилин. Під час сеансу уповноважений працівник, який проводить ідентифікацію особи, перевіряє документи та ставить пенсіонеру визначені питання щодо його документів, трудової діяльності тощо», - заявили у ПФ.

Також там додали, що за потреби тривалість проведення відеоідентифікації може бути продовжена.

«Пенсійний фонд України не запитує пенсіонера про банківські реквізити та іншу фінансову інформацію», - підкреслив ПФ.

