Сколько времени может длиться сеанс видеоидентификации пенсионера — ответ Пенсионного фонда

20:02, 18 декабря 2025
Стало известно, сколько может длиться сеанс видеоидентификации пенсионера.
Фото: zn.ua
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», пенсионеры и получатели страховых выплат, которые находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, обязаны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию.

Пенсионный фонд напомнил, что механизм прохождения видеоидентификации пенсионеров определен Порядком установления территориальным органом Пенсионного фонда Украины личности получателя пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, страховых выплат и других социальных выплат путем видеоконференцсвязи, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 ноября 2023 года № 49-2.

«Согласно указанному документу продолжительность сеанса видеоидентификации должна быть достаточной для установления личности получателя пенсионной выплаты, ориентировочно 20 минут. Во время сеанса уполномоченный работник, который проводит идентификацию личности, проверяет документы и задает пенсионеру определенные вопросы относительно его документов, трудовой деятельности и т. п.», — заявили в ПФ.

Также там добавили, что при необходимости продолжительность проведения видеоидентификации может быть продлена.

«Пенсионный фонд Украины не запрашивает у пенсионера банковские реквизиты и другую финансовую информацию», — подчеркнули в ПФ.

