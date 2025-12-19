Почти как на экзамене: какие вопросы задают пенсионерам во время видеоидентификации
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», механизм прохождения видеоидентификации пенсионеров определен Порядком установления территориальным органом Пенсионного фонда Украины личности получателя пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, страховых выплат и других социальных выплат путем видеоконференцсвязи, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 ноября 2023 года № 49-2.
В целом продолжительность сеанса видеоидентификации должна быть достаточной для установления личности получателя пенсионной выплаты и составляет ориентировочно 20 минут. Во время сеанса уполномоченный работник, который проводит идентификацию личности, проверяет документы и задает пенсионеру определенные вопросы относительно его документов, трудовой деятельности и тому подобного.
Во время видеоидентификации украинцам зададут целый перечень вопросов.
Перечень обязательных вопросов во время видеоидентификации
- Предоставляете ли Вы согласие на проведение видеоидентификации, в том числе на видеофиксацию Вашей личности и/или экрана с Вашим изображением, а также предъявленных Вами документов?
- Назовите фамилию, имя, отчество (при наличии) (далее — ФИО).
- Назовите Вашу дату рождения.
- Назовите место Вашего рождения.
- Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии)).
- Назовите свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Если РНОКПП отсутствует, сообщите, отказывались ли Вы когда-либо от РНОКПП? В каком году это было?
- Имеется ли у Вас (получателя) пенсионное удостоверение? Назовите реквизиты пенсионного удостоверения.
- Назовите Ваш номер телефона, адрес электронной почты или иной способ обратной связи.
- Назовите Ваше задекларированное/зарегистрированное место проживания (пребывания), фактическое место проживания.
- Когда Вы в последний раз обращались в органы Пенсионного фонда Украины? С каким вопросом? Назовите город, в котором расположен орган, в который Вы обращались.
- Получаете ли Вы пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации?
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.