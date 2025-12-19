Почти как на экзамене: какие вопросы задают пенсионерам во время видеоидентификации

В целом продолжительность сеанса видеоидентификации должна быть достаточной для установления личности получателя пенсионной выплаты и составляет ориентировочно 20 минут.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», механизм прохождения видеоидентификации пенсионеров определен Порядком установления территориальным органом Пенсионного фонда Украины личности получателя пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, страховых выплат и других социальных выплат путем видеоконференцсвязи, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 ноября 2023 года № 49-2.

В целом продолжительность сеанса видеоидентификации должна быть достаточной для установления личности получателя пенсионной выплаты и составляет ориентировочно 20 минут. Во время сеанса уполномоченный работник, который проводит идентификацию личности, проверяет документы и задает пенсионеру определенные вопросы относительно его документов, трудовой деятельности и тому подобного.

Во время видеоидентификации украинцам зададут целый перечень вопросов.

Перечень обязательных вопросов во время видеоидентификации

Предоставляете ли Вы согласие на проведение видеоидентификации, в том числе на видеофиксацию Вашей личности и/или экрана с Вашим изображением, а также предъявленных Вами документов? Назовите фамилию, имя, отчество (при наличии) (далее — ФИО). Назовите Вашу дату рождения. Назовите место Вашего рождения. Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии)). Назовите свой регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Если РНОКПП отсутствует, сообщите, отказывались ли Вы когда-либо от РНОКПП? В каком году это было? Имеется ли у Вас (получателя) пенсионное удостоверение? Назовите реквизиты пенсионного удостоверения. Назовите Ваш номер телефона, адрес электронной почты или иной способ обратной связи. Назовите Ваше задекларированное/зарегистрированное место проживания (пребывания), фактическое место проживания. Когда Вы в последний раз обращались в органы Пенсионного фонда Украины? С каким вопросом? Назовите город, в котором расположен орган, в который Вы обращались. Получаете ли Вы пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации?

