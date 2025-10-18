В Ровно временно запретили создание новых муралов и демонтаж монументальных объектов

В городе разрабатывают порядок хранения и размещения таких объектов с участием общественности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно ввели мораторий на создание новых муралов, граффити, панно, витражей и других объектов монументального искусства, а также на демонтаж уже существующих. Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета на внеочередном заседании.

Как сообщили в мэрии, цель решения — разработать прозрачный порядок, который определит правила сохранения существующих монументальных объектов и процедуру размещения новых.

Проект решения был подготовлен по рекомендациям вновь созданной Комиссии по осмотру объектов монументального искусства, расположенных на территории Ровенской громады. Согласно документу, до утверждения нового порядка в городе будет действовать временный мораторий на любые изменения в этой сфере.

Разработкой нормативного акта займутся Управление архитектуры и градостроительства, Управление культуры и туризма, а также Департамент инфраструктуры и благоустройства. К процессу планируют привлечь представителей общественности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.