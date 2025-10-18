У Рівному тимчасово заборонили створення нових муралів і демонтаж монументальних об’єктів

У місті розробляють порядок збереження й розміщення таких об’єктів за участі громадськості.

У Рівному запровадили мораторій на створення нових муралів, графіті, панно, вітражів та інших об’єктів монументального мистецтва, а також на демонтаж уже існуючих. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради на позачерговому засіданні.

Як повідомили в міськраді, мета рішення — розробити прозорий порядок, який визначить правила збереження існуючих монументальних об’єктів та процедуру розміщення нових.

Проєкт рішення був підготовлений за рекомендаціями новоствореної Комісії з огляду об’єктів монументального мистецтва, що діють на території Рівненської громади. Відповідно до документа, до моменту затвердження нового порядку у місті діятиме тимчасовий мораторій на будь-які зміни в цій сфері.

Розробкою нормативного акта займатимуться Управління архітектури та містобудування, Управління культури і туризму, а також Департамент інфраструктури та благоустрою. До процесу планують залучити представників громадськості.

