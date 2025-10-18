Мерц считает, что встреча с Трампом в Вашингтоне прошла не так, как надеялся Зеленский

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит Зеленского в США показал, насколько Украине необходима европейская помощь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что визит Президента Украины Владимира Зеленского к лидеру США Дональду Трампу 17 октября показал, насколько Украине необходима европейская помощь. Слова германского канцлера приводит канал n-tv.

Мерц рассказал, что имел телефонный разговор с Зеленским

"Визит не прошел так, как надеялся Зеленский. Я думаю, что могу это сказать", - сказал Мерц.

Он считает, что это делает помощь Европы более важной, ведь войну можно закончить только при условии военной силы Украины. Он будет работать над тем, чтобы поддерживать Украину "финансово, политически и, конечно, военно".

Мерц также подчеркнул, что для Украины капитуляция неприемлема, ведь в таком случае Россия может перейти к агрессии против других европейских стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.