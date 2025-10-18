Мерц вважає, що зустріч з Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як сподівався Зеленський

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що візит Зеленського до США показав, наскільки Україні необхідна європейська допомога.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що візит Президента України Володимира Зеленського до лідера США Дональда Трампа 17 жовтня показав, наскільки Україні необхідна європейська допомога. Слова німецького канцлера наводить канал n-tv.

Мерц розповів, що мав телефонну розмову з Зеленськимю

"Візит не пройшов так, як сподівався Зеленський. Я думаю, що можу це тут сказати", – сказав Мерц.

Він вважає, що це робить допомогу Європи більш важливою, адже війну можна закінчити лише за умови військової сили України. Він працюватиме над тим, щоб підтримувати Україну "фінансово, політично і, звичайно, військово".

Мерц також підкреслив, що для України капітуляція неприйнятна, адже у такому випадку Росія може перейти до агресії проти інших європейських країн.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 17 жовтня відбулася зустріч Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорювалося питання передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, але американська сторона хоче уникнути ескалації.

