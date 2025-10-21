В Ивано-Франковске избили фотокорреспондента во время съемки — полиция открыла дело

Полиция расследует нападение на фотокорреспондента Рыльчука.

В Ивано-Франковске неизвестный парень напал на украинского фотокорреспондента Юрия Рыльчука, когда тот фотографировал на телефон. Об инциденте журналист рассказал «Суспильному».

По словам Рыльчука, он снимал дорогу на улице Любомира Гузара, когда в кадр попал самокат, на котором ехали парень с девушкой. Сначала они проехали мимо, но потом вернулись, и парень без предупреждения начал бить фотокорреспондента по лицу и голове. Рыльчук пытался защищаться, повалил нападавшего на землю, после чего убежал в супермаркет, откуда вызвал полицию и скорую помощь.

В больнице журналисту сделали рентген головы и наложили швы. Из-за бюрократических процедур судебно-медицинскую экспертизу удалось пройти только 17 октября.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). За такое правонарушение предусмотрен штраф до 850 гривен, общественные работы до 200 часов или исправительные работы до одного года.

Рыльчук призвал к справедливому расследованию, отметив: «Мне болит не только голова, но и то, что в «безопасном городе», как любит говорить городской голова, тебя могут так просто избить и травмировать. Франковск должен увидеть, кто это сделал».

